В 2022 году в Рязани не станут сжигать чучело Масленицы

В 2022 году в Рязани решили отказаться от сжигания чучела Масленицы из соображений безопасности, сообщила Начальник управления культуры мэрии Евгения Власова на заседании Рязанской гордумы по социальным вопросам 16 февраля.

6 марта развлекательные мероприятия в городе начнутся в 14.00 на десяти площадках: в поселке Строитель, Недостоеве, Лесопарке, Солотче, парке Гагарина и других.

Главной точкой торжеств будет ЦПКиО, где откроется «масленичная деревня» и пройдет фестиваль скульптур из сена.

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Власова отметила, что хотя чучело Масленицы жечь не станут, сам атрибут будет украшать городские площадки.