В 2022 году в Рязани начнется строительство двух детских садов

В 2022 году в Рязани начнут строить два новых детских сада, сообщила пресс-служба гордумы.

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Информация о расширении сети дошкольных образовательных учреждений Рязани прозвучала на заседании комитета по социальным вопросам РГД в рамках отчета управления образования и молодежной политики за 2021 год.

Отчет представила начальник профильного управления администрации Рязани Екатерина Пронина. Как было сказано, в прошлом году в продолжение реализации национального проекта «Демография» введено в эксплуатацию 820 мест для детей раннего возраста. Возведены пристройки на 60 мест к детским садам № 131, 147, пристройки на 80 мест к детским садам № 7, 10, 76, 99, 110, 121, 136, 149. Построено отдельное здание яслей на 60 мест детского сада № 158. В 2022 году будет завершено строительство еще одного отдельно стоящего здания яслей на 60 мест.

В рамках муниципальной программы «Жилище» в 2022 году запланировано строительство двух детских садов на 224 места каждый — в микрорайонах Семчино и Кальное.

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В 2021 году началось и активно ведется строительство новой школы в микрорайоне Кальное на 1100 мест. В настоящий момент выполнено 59% работ, сдача объекта ожидается в декабре этого года.

В настоящее время рассматривается вопрос о строительстве 2-х новых школ на 1100 мест (новое здание для школы № 28 в Мервине и в микрорайоне Семчино). Проект школы в Семчине прошел отбор в рамках концессионных соглашений. В последующие годы запланировано строительство еще 2-х школ такой же мощности в микрорайонах Мервино и ДПР-7, 7А. Кроме того, обсуждается вопрос строительства школы в Олимпийском городке.