В 2022 году россиян ждут пять длинных праздничных выходных

Россиянам напомнили о длинных выходных в 2022 году. Пять праздничных выходных увеличили в связи с тем, что они попадают на субботу и воскресенье.

Первые длинные выходные ожидаются на Международный женский день. Так как праздник выпадает на вторник, отдыхать россияне будут с 6 по 8 марта.

В связи с тем, что в этом году нерабочие дни 1 и 2 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 3 и 10 мая. Таким образом, майские праздники увеличились. Нас ждут выходные с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

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Также по несколько дней россияне будут отдыхать в День России и в День народного единства – с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

Отметим, что День защитника отечества в этом году выпадает на среду. Выходным станет только 23 февраля.

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