В 2022 году Рязань планирует заработать 560 млн. рублей на продаже и использовании имущества

В 2022 году Рязань планирует получить более 560 млн. рублей доходов от использования и реализации имущества. Такие данные были озвучены на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы в среду, 17 ноября.

Как сообщила начальник финансово-казначейского управления городской администрации Светлана Финогенова, из них 60% доходов или 332,4 млн. рублей должно поступить от сдачи в аренду земельных участков, 23,2 млн. рублей — от арендных платежей за муниципальное имущество, 34,3 млн. рублей — по договорам на размещение нестационарных торговых объектов, 33,4 млн. рублей — от платы за наем муниципального жилищного фонда, 32,1 млн. рублей — от реализации имущества, 20,7 млн. рублей — от продажи земельных участков, а также 30 млн. рублей доходов — от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий.

Доходы бюджета от экономической деятельности сложатся из налогов, уплачиваемых в сфере малого бизнеса, и доходов от рекламной деятельности. Так, запланированы следующие объемы поступлений налогов: по упрощенной системе налогообложения — 234,1 млн. рублей, от ИП по патентной системе — 211,9 млн. рублей, по режиму «Единый сельскохозяйственный налог» — 3,1 млн. рублей. Доходы бюджета от рекламы должны составить 53,3 млн. рублей.

Что касается расходов бюджета, 900 тыс. рублей заложено на предоставлений субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 1,8 млн. рублей — на организацию мероприятий для малого и среднего предпринимательства, 1,8 млн. рублей — на информирование о туристических ресурсах города и повышения качества услуг в этой сфере, 600 тыс. рублей — на реконструкцию инфраструктуры на территории Торгового городка.

Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

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