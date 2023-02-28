В 2022 году ОСФР по Рязанской области в беззаявительном порядке назначил 2,5 тысячи пенсий по инвалидности

За 2022 год ОСФР по Рязанской области назначило 2,5 тысячи страховых и социальных пенсий по инвалидности гражданам, которые ранее не являлись пенсионерами.

Все пенсии были оформлены проактивно на основе сведений, поступавших из Федерального реестра инвалидов, которые формируются с учетом данных бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Решение о назначении пенсии принимается в течение 5 рабочих дней с момента поступления сведений, после чего гражданину направляется извещение о назначенной пенсии в личный кабинет на портале «Госуслуги», либо по почте.

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные ОСФР по Рязанской области выплаты. Если гражданин ранее не получал выплат по линии фонда, то ему необходимо подать заявление о выборе способа доставки пенсии через личный кабинет на портале «Госуслуги», на сайте СФР, в клиентской службе ОСФР по Рязанской области или в МФЦ. Сделать это можно лично, либо через законного представителя.

Пенсия по инвалидности назначается тем жителям Рязанской области, кто до установления инвалидности не являлся пенсионером. Если инвалидность оформляется гражданину, получающему пенсию, в дополнение к ранее назначенной пенсии автоматически устанавливается ежемесячная денежная выплата.

Для участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы, федеральным законодательством закреплено право на получение одновременно двух пенсий — государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.