В 2022 году медицинские организации продолжат работать по временным правилам из-за COVID-19

Минздрав продлевает особый порядок работы медучреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции на 2022 год.

«Этот порядок направлен на снижение случаев заражения коронавирусом. Он предусматривает обязательное тестирование пациентов на коронавирус перед госпитализацией, размещение их в отдельных боксах до получения результатов анализов, регламентирует схемы маршрутизации пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, а также определяет оказание первичной медпомощи пациентам с подозрениями на коронавирус на дому», — подчеркивает член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Надежда Гришина.

Эксперты ОМС разъясняют, что временный порядок не должен нарушать права граждан на получение бесплатной медицинской помощи.

Госпитализация

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Руководству медицинских организаций рекомендовано рассмотреть возможность переноса сроков оказания плановой медицинской помощи в стационарных условиях. «Перенос плановых видов медпомощи возможен только в тех случаях, когда это позволяет состояние пациента. Если требуются медицинские манипуляции, без которых возникнет угроза жизни и здоровью больного, то они должны быть выполнены в полном объеме и безотлагательно» — отмечает Надежда Гришина.

Эксперты ОМС обращают внимание на то, что лечение пациентов с онкозаболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящихся на заместительной почечной терапии (диализ) проводится в полном объеме.

При этом посещения пациентов, находящихся на стационарном лечении запрещены.

Согласно временному порядку, в рамках ОМС плановая госпитализация проводится исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом медицинской организации, к которой пациент прикреплен. Экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме и безотлагательно.

«Если все эти условия соблюдены, а пациенту пытаются отказать в необходимой медицинской помощи, необходимо незамедлительно обращаться в страховую медицинскую организацию», — подчеркивает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.

Амбулаторная медицинская помощь

Временный порядок приостанавливает проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации медицинскими организациями со дня установления на территории субъекта РФ ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции и до дня их отмены.

Врачам по-прежнему рекомендовано рассматривать каждого пациента с симптомами ОРВИ как потенциально зараженного коронавирусом, а первичную медпомощь таким гражданам преимущественно оказывать на дому. «Это значит, что у заболевших должна быть возможность удаленно вызвать врача, дистанционно получать консультации по дальнейшему лечению и бесплатные лекарства, которые пациентам с подтвержденным COVID-19 врачи должны доставить на дом», — поясняет Михаил Пушков.

Прием пациентов с симптомами ОРВИ осуществляется по особому режиму: несовершеннолетних — в приемно-смотровых боксах и фильтр-боксах; взрослых — в отдельно выделенных кабинетах, расположенных около дополнительного входа.

Пациенту также нужно знать, что ряд инструментальных и лабораторных исследований (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, УЗИ сердечно-сосудистой системы и пр.) проводится исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом медицинской организации.

Скорая медицинская помощь

Службой скорой помощи должны быть определены профильные бригады для выезда к пациентам с признаками коронавируса. «Предусмотрена обязательная госпитализация всех пациентов с COVID-19 при высокой температуре и сатурации менее 93%, а граждан старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и беременных женщин — даже с легкой формой протекания инфекции», — рассказывает заместитель генерального директора «Капитал-МС» Елена Третьякова. В больницах должны быть предусмотрены отдельные корпуса, где их будут принимать, или отделения, изолированные от других помещений.

Предусмотрены особые схемы маршрутизации пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, специально созданные для этой группы пациентов, для того, чтобы исключить возможность госпитализации в терапевтические, пульмонологические отделения и отделения анестезиологии и реанимации другие медицинские организации.

Во Всероссийском союзе страховщиков отмечают рост жалоб россиян в страховые медицинские организации на доступность и качество медицинской помощи по программе ОМС: только в октябре 2021 года число жалоб по территориальным программам ОМС с учётом обращений по лечению коронавирусной инфекции COVID-19 составило 140 200, без учета COVID-19 — 113 900.

«Страховые медицинские организации разбираются с каждым случаем нарушения прав пациентов в медорганизациях. 98% обращений в колл-центры заканчиваются быстрым решением проблемы», — говорит советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков. И если у пациента есть подозрения, что его права нарушены, то звонок в СМО поможет решить проблему. Пациента не только проконсультируют, но и при необходимости помогут решить вопрос о госпитализации, приеме у врача-специалиста и т.п».