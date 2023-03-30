В 2022 году крупные заказчики Рязанской области закупились у МСП на 7,8 млрд рублей

В Рязанской области объём закупок крупнейших заказчиков региона у малых и средних предприятий в прошлом году составил 7,8 млрд рублей. В сравнении с прошлогодним показатель вырос в 3,7 раза, – сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.

В 2023 году объём закупок уже составил около 1,9 млрд рублей, с поставщиками заключено 882 договора.

Юлия Швакова: «Причиной такого роста стало упрощение требований к участникам закупок, которыми могут выступать даже предприниматели, недавно начавшие своё дело и самозанятые. Все закупки госкомпаний из 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов агрегируются на Цифровой платформе МСП.РФ»

Цифровая платформа была создана в апреле 2022 года и стала новым рынком сбыта для продукции и услуг малого бизнеса, – отметила зампред областного правительства.

По закону, компании с госучастием должны совершать у малого и среднего бизнеса как минимум 25% закупок от общего объёма. Соблюдение установленной квоты ведётся совместно с Корпорацией МСП.