В 18 населенных пунктов Рязанской области пришла связь

Более пяти тысяч сельчан получили доступ к мобильному интернету и к качественной голосовой связи. Об этом сообщает пресс-служба «Мегафон».

В регионе завершился очередной этап программы «Устранение цифрового неравенства». МегаФон развернул сети 4G в 18 населённых пунктах, расположенных в отдалённых районах Рязанской области.

Сельские жители получили доступ к современным цифровым услугам благодаря развертыванию 4G-сетей в Александро-Невском, Кадомоском, Касимовском, Кораблинском, Милославском, Михайловском, Пителинском, Рыбновском, Спасском, Чучковском и Шацком районах области. В программу вошли малочисленные деревни, села и поселки, в том числе Просечье, Кущапино, Шостье, Пустотино, Лиляги, Малинки, Веряево, Романцево, Выжелес, Остро-Пластиково, Большое Агишево и другие.

Развёртывание сетей 4G в сельской местности осуществлялось с применением технологий, позволяющих обеспечить устойчивое покрытие и высокую пропускную способность. Помимо высокоскоростного мобильного интернета жители подключённых деревень получили доступ к голосовой связи на базе технологии VoLTE, отличающейся мгновенным соединением и превосходным качеством звука.

«Улучшение мобильной сети в Рязанской области — это шаг к цифровому будущему, где каждый житель сможет получить доступ к информации и услугам, не выходя из дома. Стабильный сигнал особенно важен для жителей глубинки, ведь он позволяет оставаться на связи с родными и друзьями через сотни и тысячи километров. По данным наших аналитиков, на одного абонента, проживающего в сельской местности, приходится на 30% больше мобильного интернет-трафика, чем на горожанина. Поэтому мы активно участвуем в проекте УЦН и продолжим развивать нашу сеть по всей области», —прокомментировала Ольга Лукина, директор МегаФона в Рязанской области.

В этом году МегаФон планирует подключить к мобильному интернету более 1,7 тысяч малых населенных пунктов по всей России. Реализация программы «Устранение цифрового неравенства» продолжится и в 2025 году.