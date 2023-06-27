В 18,3% исследованных клещей в Рязанской области нашли возбудителей инфекций

С начала года лаборатории в Рязани исследовали 460 клещей на инфицированность. В 14,6% клещей обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, в 3,5% – гранулоцитарного анаплазмоза человека и в 0,2% – моноцитарного эрлихиоза человека. Поражённых клещевым энцефалитом клещей не нашли. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За минувшую неделю в Рязанской области к медикам с укусами клещей обратились 106 человек, включая 45 детей. Больше всего обращений зафиксировано в Рязанском, Рыбновском, Клепиковском, Скопинском, Шиловском, Спасском районах и областном центре.

В надзорном ведомстве напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща нужно обратиться в медорганизацию для удаления клеща и получения квалифицированной медицинской помощи. Если Вы сняли клеща самостоятельно, рекомендуется провести лабораторное исследование удалённого клеща.

Исследование клещей проводится на базе лабораторий:

— ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» г. Рязань, ул. Свободы, д. 89, лит Б;

— ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр»:

г. Рязань, ул. Промышленная, д. 25;

г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5Б.