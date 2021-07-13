24.8 C
Рязань
Вторник, 13 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В 16 рязанских домах отключат горячую воду на две недели

Елена Лобанова
- Advertisement -

С 14 июля в 16 домах рязанской Горрощи отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с плановыми профилактическими работами на системах теплоснабжения.

С 14 по 27 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

  • Улица Семена Середы, дома № 14 (д/сад №109), 23/27, 28/29, 29;
  • Улица Гагарина, дома № 16 (д/сад №123), 11, 32;
  • Улица Дзержинского, дома № 71 (школа №3), 27, 33, 56/11, 59, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 59 корп. 3, 62 корп. 1, 67а, 69;
  • Улица Ленинского Комсомола, дома № 13 (школа №44), 1, 3, 3 корп. 1, 4, 6, 6 корп. 1, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40;
  • Улица 1-й Осенний переулок, дома № 1, 4;
  • Улица 1-й проезд Гагарина, дом № 12;
  • Улица 1-я Линия, дома № 28а, 30, 30а;
  • Улица 4-я Линия, дом № 34;
  • Улица 6-я Линия, дома № 18, 20;
  • Улица 2-я Железнодорожная, дома № 12, 30, 32, 34, 38, 38/1;
  • Улица Пушкина, дома № 38, 39 корп. 1, 40, 42, 43, 46, 48, 50/39;
  • Улица Стройкова, дома № 7, 11, 25, 30;
  • Улица Татарская, дома № 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 14, 17, 33, 37;
  • Улица Типанова, дома № 16, 16 корп. 1, 17, 21, 22;
  • Улица Чернобаевская, дом № 17;
  • Улица Шевченко, дома № 3, 10/23, 21/25.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]