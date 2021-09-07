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Вторник, 7 сентября, 2021
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В 15 домах Рязани отключат холодную воду в среду

Елена Лобанова
В 15 домах Рязани отключат холодную воду в среду

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В среду, 8 сентября, в Рязани отключат холодную воду. Все из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Воды не будет с 09:30 до 20:00.

Отключение коснется следующих адресов:

  • Улица 1-й Сысоевский проезд;
  • Улица 2-й Сысоевский проезд;
  • Улица Гайдара;
  • Улица Гоголя, дома №№ 43/26, 45 корп. 1, 45 корп. 2, 48, 49, 50, 52, 52 корп. 1, 54, 55, 55 корп. 1;
  • С/т «Труженик», дома №№ 56, 58/9, 71, 91;
  • Улица Корнилова;
  • Улица Котовского;
  • Улица Кутузова;
  • Улица Мусоргского;
  • Улица Нахимова полностью;
  • Улица Сысоевская;
  • Улица Ушакова;
  • Улица Черновицкая, дома №№ 24 корп. 1, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32а д/сад №145 , 32 корп. 1, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 3, 36, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 3;
  • Улица Щорса полностью;
  • Улица проезд Котовского.

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