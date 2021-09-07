В 15 домах Рязани отключат холодную воду в среду

В среду, 8 сентября, в Рязани отключат холодную воду. Все из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Воды не будет с 09:30 до 20:00.
Отключение коснется следующих адресов:
- Улица 1-й Сысоевский проезд;
- Улица 2-й Сысоевский проезд;
- Улица Гайдара;
- Улица Гоголя, дома №№ 43/26, 45 корп. 1, 45 корп. 2, 48, 49, 50, 52, 52 корп. 1, 54, 55, 55 корп. 1;
- С/т «Труженик», дома №№ 56, 58/9, 71, 91;
- Улица Корнилова;
- Улица Котовского;
- Улица Кутузова;
- Улица Мусоргского;
- Улица Нахимова полностью;
- Улица Сысоевская;
- Улица Ушакова;
- Улица Черновицкая, дома №№ 24 корп. 1, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32а д/сад №145 , 32 корп. 1, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 3, 36, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 3;
- Улица Щорса полностью;
- Улица проезд Котовского.