В 13 районов Рязанской области поступит новая коммунальная техника

Новая коммунальная техника поступит в 13 районов Рязанской области, сообщает региональное министерство ТЭК и ЖКХ.

Ведомство подвело итоги конкурсного отбора и распределило среди муниципальных образований более 156 млн рублей субсидий, предназначенных на приобретение коммунальной техники.

Министр Артём Уворвихвост отметил, что в 2025 году будет закуплено 15 различных машин. Это экскаваторы-погрузчики, автовышки, автогрейдер, самосвал, кран-манипулятор, колесный экскаватор, вакуумная подметально-уборочная машина, илососная машина.