В 13 районах Рязанской области обновится парк коммунальной техники в 2025 году

В 13 районах Рязанской области обновится парк коммунальной техники. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Министерство ТЭК и ЖКХ региона подвело итоги конкурсного отбора и распределило среди муниципальных образований более 156 млн рублей субсидий, предназначенных на ее приобретение.

Всего будет закуплено 15 различных машин. Это — экскаваторы-погрузчики, автовышки, автогрейдер, самосвал, кран-манипулятор, колесный экскаватор, вакуумная подметально-уборочная машина, илососная машина. Техника должна поступить в муниципалитеты уже в этом году.