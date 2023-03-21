В 10 раз за полгода: рязанцы стали чаще пользоваться pre-5G

Жителям региона нужны все более высокие скорости мобильного интернета. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные абонентов области и выяснили, что число желающих улучшить характеристики своего гаджета растёт каждый месяц.

Услуга pre‑5G доступна абонентам уже год. МегаФон стал первым оператором, предоставившим возможность повышать скорость интернета на отдельно взятом устройстве. Prе‑5G работает в сетях LTE (4G) и делает связь быстрее до 50% благодаря интеллектуальной программе конфигурации ресурсов сети. Оператор в режиме онлайн отслеживает нагрузку на базовых станциях и на самых загруженных из них освобождает ресурс сети радиодоступа, который и выделяется абоненту с подключенной опцией.

В Рязанской области резкий скачок подключений к pre‑5G наблюдался в середине прошлого года. Во второй половине 2022 года число пользователей опции увеличилось ещё в два раза. А объем передачи данных в регионе за это время вырос более чем на 6%. Чаще других pre‑5G выбирают владельцы современных моделей смартфонов брендов Samsung, Xiaomi и Apple.

«По сути pre-5G — это новый уровень скорости нашего мобильного интернета. Точечное перераспределение трафика позволяет абонентам скачивать тяжелый контент, раздавать интернет на несколько устройств, использовать стриминговые сервисы, что уже оценили блогеры, представители турбизнеса и журналисты. Очень важна такая опция при подключениях по видеоконференцсвязи — эта услуга особо чувствительна к скорости интернета», — говорит директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Pre‑5G предоставляется бесплатно абонентам тарифных планов: «МегаТариф», «Максимум», «Премиум» и VIP. Абоненты, пользующиеся другими тарифными планами, могут подключить pre‑5G за отдельную плату — ускорение мобильного интернета обходится в 399 рублей в месяц.

Ещё один способ разогнать интернет — подключить бесплатно МегаСилу на МегаТарифе. Именно так поступил почти каждый второй пользователей опции в Рязани.