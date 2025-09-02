Дональд Трамп внимательно следит за тем, как Москва и Киев урегулируют конфликт, и обещает в ближайшее время предпринять «определённые меры». Такое заявление американский президент сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, пишет ТАСС.

«Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет. Я очень внимательно слежу за этим», — сказал Трамп, комментируя последствия, которые могут наступить, если встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского так и не состоится.

Президент США также добавил, что узнал некие «вещи, которые будут очень интересны» и пообещал, что о возможных шагах со стороны Вашингтона общественность узнает уже в ближайшие дни.

Сегодня президент Трамп в первый раз вышел на публику на фоне распространившихся слухов о его смерти.