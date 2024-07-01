Понедельник, 1 июля, 2024

Уже в августе! The Economist дал печальный прогноз для Украины

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Согласно информации, опубликованной в журнале The Economist, Украина может объявить дефолт уже в августе, если правительство страны не сможет договориться с инвесторами о реструктуризации долга.

1 августа истекает срок, в течение которого выплаты по долгу были приостановлены. Однако за оставшийся месяц Киев, скорее всего, не успеет достичь соглашения с частными инвесторами о списании долга.

Авторы статьи считают, что у Украины есть всего месяц, чтобы избежать дефолта. Также возможен сценарий, при котором будет достигнута договорённость о продлении отсрочки платежей до 2027 года. Однако, независимо от развития событий, Киев не начнёт выплачивать кредиторам проценты.

В случае дефолта станет ясно, что частные инвесторы не уверены в обязательствах западных союзников Украины, которые материально поддерживают страну.

В долгосрочной перспективе объявление дефолта может создать проблемы при восстановлении страны после окончания конфликта, пишет РЕН ТВ.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Льготные категории рязанцев могут оплатить ЖКУ без комиссии в офисах РГМЭК

Дорогу в Рязанской области отремонтируют за 1,3 миллиарда рублей

В ДТП в Рыбновском районе погибла женщина и пострадал ребёнок

В Рязани часть фасада дома на Первомайском проспекте перекрасят по решению суда

Суд обязал хозяйку салона красоты перекрасить фасад здания

Дом Циолковского восстановят после пожара

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением в кафе «Елки» в Рязани

Рязанский ЗАГС опубликовал подборку фотографий свадеб прошлой недели

В газете «Няръяна вындер» рассказали, как и где можно отдохнуть в Рязани

В Рязани задержали наркодилера из Касимова

Партнёр не хочет близости: на это есть несколько причин, с которыми можно разобраться

В Рязани заработало танцевальное Radio Record

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Льготные категории рязанцев могут оплатить ЖКУ без комиссии в офисах РГМЭК

Новости Рязани
Перед оплатой коммунальной услуги необходимо предъявить кассиру документы, подтверждающие его право на льготы.

Дорогу в Рязанской области отремонтируют за 1,3 миллиарда рублей

Новости Рязани
Речь идёт о 16-километровом участке автодороги Тамбов – Шацк.

В ДТП в Рыбновском районе погибла женщина и пострадал ребёнок

Новости Рязани
Трагедия произошла утром 30 июня.

В Рязани часть фасада дома на Первомайском проспекте перекрасят по решению суда

Новости Рязани
Иск о самовольном изменении внешнего облика здания был подан администрацией Рязани 26 октября 2022 года.

Суд обязал хозяйку салона красоты перекрасить фасад здания

Новости Рязани
Речь о доме №35 на Первомайском проспекте.