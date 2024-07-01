Уже в августе! The Economist дал печальный прогноз для Украины

Согласно информации, опубликованной в журнале The Economist, Украина может объявить дефолт уже в августе, если правительство страны не сможет договориться с инвесторами о реструктуризации долга.

1 августа истекает срок, в течение которого выплаты по долгу были приостановлены. Однако за оставшийся месяц Киев, скорее всего, не успеет достичь соглашения с частными инвесторами о списании долга.

Авторы статьи считают, что у Украины есть всего месяц, чтобы избежать дефолта. Также возможен сценарий, при котором будет достигнута договорённость о продлении отсрочки платежей до 2027 года. Однако, независимо от развития событий, Киев не начнёт выплачивать кредиторам проценты.

В случае дефолта станет ясно, что частные инвесторы не уверены в обязательствах западных союзников Украины, которые материально поддерживают страну.

В долгосрочной перспективе объявление дефолта может создать проблемы при восстановлении страны после окончания конфликта, пишет РЕН ТВ.