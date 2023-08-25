Уже сегодня в Рязани состоится фестиваль КВН «Поющий Косопуз 2023»

Уже сегодня, 25 августа, в рамках празднования Дня города в Зелёном театре ЦПКиО состоится Музыкальный Кубок Губернатора Рязанской области «Поющий Косопуз 2023» (12+). Синоптики обещают ясную погоду без дождей, поэтому самое время приобрести билет и планировать свой вечер на волне юмора и смеха. НАЧАЛО В 18.00.

Участие в Кубке примут около 20 команд. Они поборются за призы — шесть малых «косопузов» и три «больших».

Ведущий мероприятия — известный актер и участник Высшей лиги Международного союза КВН Руслан Шишкин (команда КВН «Вятка»).

Хэдлайнером фестиваля станет чемпион Высшей лиги КВН 2022 команда «Доктор Хаус» из Белоруссии. Недавно квнщики из Могилёва стали вторыми на Летнем Кубке КВН, прошедшем в Перми.

Билеты на большой музыкальный фестиваль есть в продаже. Приобрести их можно здесь. Хорошая новость для студентов рязанских вузов — попасть на КВН они смогут бесплатно. Подробности — в профкомах и студклубах