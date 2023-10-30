Уже сегодня состоятся полуфиналы Официальной Рязанской лиги КВН

Долгожданный день для всех любителей КВН в Рязани настал! Сегодня, 30 октября, в Рязанском дворце молодёжи состоятся полуфинальные игры Официальной Рязанской лиги МС КВН. Стартуют они в 17.00, напомнили 7info организаторы.

За путёвки в финал будут бороться 12 команд-участниц:

Кларнет Клары, Рязань Время первых, Рязанский филиал МВД им. Кикотя, Рязань Армия прекрасных половин, Рязань Ради тех, Рязань Около того, Санкт-Петербург 71, Тульская область Мы подумаемъ, РосНОУ Диванодамы, Дмитров Сборная МГРИ Амбассадоры Атяшево Парк имени Тимирязева, РГАУ-МСХА Команда мечты, Луховицы.

Полюбившиеся рязанцам КВНщики из Высшей Лиги Роман Кузьмин и Руслан Шишкин выступили в качестве редакторов. Проведёт полуфинальные игры Ольга Фидрик. Кстати, в финале Лиги, за путёвки в который будут бороться весёлые и находчивые сегодня, одна из команд будет делегирована на Международный фестиваль в Сочи. КВНщикам как никогда нужна ваша поддержка!

Кстати, благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи АНО Центр развития КВН даёт возможность попасть любителям и ценителям КВН на полуфинальные игры бесплатно. Правда, для этого нужно принять участие в акции «Хочу билет!».

Акция проводится в группе Официальной Рязанской Лиги МС КВН. Там нужно оставить комментарий под постом. Он доступен по ссылке. Студенты рязанских вузов могут получить билеты на полуфинальные игры в профкомах и студклубах.

Начало — в 17.00. Возрастное ограничение: 6+

#РосмолодёжьГранты #Росмолодёжь #РГУимениЕсенина

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи