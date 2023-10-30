Уже сегодня состоятся полуфиналы Официальной Рязанской лиги КВН

Долгожданный день для всех любителей КВН в Рязани настал! Сегодня, 30 октября, в Рязанском дворце молодёжи состоятся полуфинальные игры Официальной Рязанской лиги МС КВН. Стартуют они в 17.00, напомнили 7info организаторы.
За путёвки в финал будут бороться 12 команд-участниц:
- Кларнет Клары, Рязань
- Время первых, Рязанский филиал МВД им. Кикотя, Рязань
- Армия прекрасных половин, Рязань
- Ради тех, Рязань
- Около того, Санкт-Петербург
- 71, Тульская область
- Мы подумаемъ, РосНОУ
- Диванодамы, Дмитров
- Сборная МГРИ
- Амбассадоры Атяшево
- Парк имени Тимирязева, РГАУ-МСХА
- Команда мечты, Луховицы.
Полюбившиеся рязанцам КВНщики из Высшей Лиги Роман Кузьмин и Руслан Шишкин выступили в качестве редакторов. Проведёт полуфинальные игры Ольга Фидрик. Кстати, в финале Лиги, за путёвки в который будут бороться весёлые и находчивые сегодня, одна из команд будет делегирована на Международный фестиваль в Сочи. КВНщикам как никогда нужна ваша поддержка!
Кстати, благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи АНО Центр развития КВН даёт возможность попасть любителям и ценителям КВН на полуфинальные игры бесплатно. Правда, для этого нужно принять участие в акции «Хочу билет!».
Акция проводится в группе Официальной Рязанской Лиги МС КВН. Там нужно оставить комментарий под постом. Он доступен по ссылке. Студенты рязанских вузов могут получить билеты на полуфинальные игры в профкомах и студклубах.
Начало — в 17.00. Возрастное ограничение: 6+
#РосмолодёжьГранты #Росмолодёжь #РГУимениЕсенина
Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи