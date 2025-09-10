Уже не совсем одинока: что сейчас происходит с отшельницей Агафьей Лыковой

Она никогда не играла в куклы и не мечтала о свадьбе. Зато умела копать трехметровые ямы для охоты и голыми руками доставать картошку из-под снега. Более тридцати лет назад она осталась одна в сибирской тайге — и до сих пор не хочет возвращаться к людям, пишет РИА Новости.

Что удерживает 80-летнюю Агафью Лыкову в лесной глуши? И как она выдерживает жизнь в полном одиночестве?

Бегство семьи от советской власти

История Лыковых началась в 1930-е годы. Тогда глава семьи Карп Лыков, спасаясь от гонений, увёл жену и детей в глухую тайгу Западного Саяна — подальше от «мирских страстей» и атеистической пропаганды.

Старообрядцы поселились в двухстах километрах от ближайшего жилья, полностью отрезав себя от цивилизации. Как писал врач Игорь Назаров в книге «Тайга родная», их жизнь стала «жестоким экспериментом». Но семья выстояла — буквально с голыми руками.

В источниках часто указывается дата рождения Агафьи — 17 апреля 1944 года. Однако паспорта у неё никогда не было: получать отказалась, говоря только: «Мне не можно!».

Бывшая послушница Надежда Усик, жившая с Агафьей, утверждала: «Она говорила, что родилась в 1945 году, уже после войны».

Позже духовник отшельницы, иерей Игорь Мыльников, уточнил: «Родилась 9 апреля, в день святой Матроны. А день ангела у неё 16 апреля — на святую Агафью». Значит, истинная дата рождения — 9 апреля 1945 года.

На грани выживания

Семья выработала невероятную стойкость. При росте 148 сантиметров Агафья спокойно ходила босиком по мерзлой земле при пяти градусах мороза. Зимой они выкапывали картофель из-под снега — после голода, который унёс мать, иначе было не выжить.

Их рацион состоял в основном из картошки «в мундире» и похлёбки из пшеницы с репой. Хлеб пекли из муки с добавлением картофеля. Мясо и рыба появлялись редко — только если удавалось поймать зверя в ловчую яму.

Агафья и её сестра Наталья сами рыли такие ямы глубиной три метра. Три дня тяжёлой работы — и это для хрупких женщин. Соль, чай и сахар семья не употребляла, пила только воду из горных речек.

Семейная трагедия

В 1978 году семью нашли геологи. Но уже через три года, в 1981-м, умерли сразу трое детей Карпа Лыкова — сыновья Савин и Дмитрий и дочь Наталья.

По мнению Игоря Назарова, их погубила инфекция: десятилетия в изоляции сделали организм беззащитным перед обычными вирусами.

В 1988 году умер отец, и Агафья осталась совсем одна. Ей было чуть за сорок, впереди — десятилетия одиночества.

Родственники уговаривали её переехать в деревню, но она отказывалась. Причина — завет родителей никогда не покидать тайгу. «В городе грязный воздух и вода», — говорила она.

Старообрядческий митрополит Корнилий предлагал ей переехать в Москву в старообрядческий центр. Но услышал в ответ: «Нет, никуда я не поеду. Тятенька сказал: уедешь — погибнешь».

Проблемы со здоровьем

Годы в тайге не прошли бесследно. В 2014 году врач Алексей Хухрев обнаружил у Агафьи большое образование ниже груди — «шишку» размером 10–15 см и весом около 4 кг. Она призналась, что живёт с ней уже более 26 лет.

При весе всего 45 кг это могло быть смертельно опасно. Врач предположил, что опухоль доброкачественная липома. На обследование в больницу Агафья ехать отказалась.

Во время пандемии коронавируса она переболела с высокой температурой, кашлем и ломотой, но тесты на COVID-19 оказались отрицательными. Директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий отметил: организм Лыковой выработал собственные механизмы защиты.

Новая изба

В 2020 году Агафья написала письмо бизнесмену Олегу Дерипаске. Поблагодарила за помощь и попросила построить новое жильё взамен старой избушки.

Предприниматель согласился. Доставить стройматериалы в глухую тайгу было непросто, но в 2021 году новый дом был готов. Его освятил митрополит Корнилий.

Осенью того же года произошёл пожар — загорелся сарай. Причиной стал перекал печи, огонь повредил крышу площадью 30 кв. м. Дом уцелел, а постройки быстро восстановили добровольцы.

Сегодня 80-летняя Агафья — единственная жительница заимки на реке Еринат. Её поддерживают вертолётные рейсы с продуктами и помощь волонтёров.

Она продолжает вести хозяйство: выращивает картофель, заготавливает орехи, много молится. Её главные спутники — кошки, подаренные геологами.

Совсем одинокой женщину не назовёшь: рядом находится пост инспекторов заповедника «Хакасский». Летом ей привозят продукты, обеспечили связь — теперь она может звонить. А группа волонтёров из пятнадцати человек регулярно помогает с урожаем, ремонтом и домашними делами.