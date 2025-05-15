Уже близко: названы самый сложный и самый удачный дни мая

Астролог Стефани Кампос назвала два дня в мае 2025 года, которые, по её мнению, будут самыми важными: один — наиболее благоприятный, а другой — самый сложный. Эти дни выделяются из-за особого положения планет, которое окажет влияние на разные сферы нашей жизни, пишет theday.ru.

Лучший день месяца — 22 мая 2025 года

В этот день Венера в Овне образует трин (аспект в 120°) с Марсом в Раке. Венера и Марс связаны с романтикой, творчеством, стремлением к желаемому и личным успехом, а их гармоничное взаимодействие усиливает удачу в этих сферах.

По словам Кампос, вы почувствуете вдохновение и ощущение, что «всё складывается». Подобный трин между Венерой и Марсом уже происходил в этом году, но тогда одна из планет находилась в ретроградном движении, что ограничивало их влияние. Теперь обе планеты движутся прямо, и их энергетика будет ощущаться особенно ярко.

Реклама

Дополнительное значение придаёт и тот факт, что они находятся в огненных знаках. В отличие от прошлых водных соединений, придающих энергии чувствительность и эмоциональность, огненные знаки символизируют страсть, решимость и стремление к действиям.

22 мая — отличное время, чтобы сделать решительный шаг: предложить идею, признаться в чувствах, начать проект или продвинуться в достижении личных целей. Это день уверенности, вдохновения и смелости.

Freepik AI

Самый сложный день месяца — 24 мая 2025 года

24 мая Сатурн переходит в знак Овна. Наиболее ощутимо это скажется на представителях четырёх знаков: Весах, Овнах, Раках и Козерогах. Их ждут серьёзные космические испытания, связанные с отношениями, карьерой, семьёй, жизненными целями и личной устойчивостью.

Сатурн символизирует структуру, обязательства и ограничения, и требует серьёзного подхода. В этот день возможны трудности, которые заставят пересмотреть жизненные ориентиры, но при этом создадут условия для роста и внутреннего укрепления.

Это период:

постановки границ,

осознания своего предназначения,

укрепления внутренней опоры.

Хотя этот день может показаться напряжённым, он также несёт потенциал для исцеления и создания прочной базы на будущее.

Сатурну непросто в Овне: Сатурн связан со временем и порядком, а Овен — с импульсивностью и действиями «здесь и сейчас». Поэтому решения, принятые поспешно в это время, могут иметь последствия в ближайшие месяцы.

Кампос рекомендует обратить внимание на положение Овна в вашей натальной карте — именно эти темы будут особенно активны в ближайшие годы.