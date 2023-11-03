Пятница, 3 ноября, 2023
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Уволилась директор рязанской школы-интерната, чьи воспитанники жаловались на насилие

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Директор Солотчинской школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, покинула свою должность. Об этом сообщила «Новая газета. Рязань».

Предполагается, что именно в отношении этого заведения следственный комитет возбудил уголовное дело, а глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе и результатах его расследования.

Весной из интерната сбежали два подростка, отмечает «Новая». Ситуация повторилась осенью, и тогда директор как написала заявление в полицию на правах законного представителя детей.

Но надо учитывать, что подростки могли и немного преувеличить,

— сказал источник газеты.

Директор Татьяна Ерошкина проработала на этом месте всего месяц. Последним рабочим днем для нее стало 27 октября.

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