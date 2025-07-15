«Мне страшно»: уволенный сотрудник «Вкусно — и точка» рассказал об угрозах

Сотрудник «Вкусно — и точка», которого уволили в Каменске-Шахтинском за плевок в бургер, рассказал телеграм-каналу Baza, что получает угрозы.

«Я вообще не знаю, что делать. Все эти комментарии — меня обещают найти, расправиться — мне страшно», — сказал парень.

Он опасается, что теперь не сможет найти работу в общепите.

Ранее молодой человек уточнил, что инцидент произошел вечером 14 июля. Он готовил еду для клиентов в зоне обслуживания автомобилей. По его словам, одни из посетителей стали кричать на него, оскорблять и требовать быстрее собрать заказ. Ему также пригрозили применением силы. В ответ он плюнул оппонентам в бургер.

Парень утверждает, что ранее не занимался подобным. После публикации видео его сразу уволили.