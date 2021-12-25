Уволенный рязанец подозревается в краже полумиллиона рублей с топливной карты бывшего работодателя

Полиция Рязани задержала 52-летнего местного жителя, который подозревается в краже 500 тысяч рублей с топливной карты предприятия из московского региона, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, рязанец уволился с сельхозпредприятия, но топливную карту не сдал. Потом с нее стали списывать денежные средства на услуги АЗС.

Сделав прогноз, на какой заправке злоумышленник совершит следующую покупку, сотрудники полиции задержали мужчину.

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Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.