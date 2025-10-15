Уволенного со скандалом самарского чиновника экстренно госпитализировали

В больницу с гипертоническим кризом попал уволенный глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, пишет Mash.
Накануне губернатор Вячеслав Федорищев устроил ему разнос и отправил в отставку. Он похлопал его по плечу и сказал: «Уволен, *****». Главе региона не понравился камень с разбитой мемориальной табличкой. На ней сообщалось, что там будет воздвигнут обелиск участникам Великой Отечественной войны
Сейчас он лежит в палате, чувствует себя хорошо и может передвигаться самостоятельно. Его сын навестил его и привез все необходимое.
Сам Жидков ранее говорил, что тяжело переживает скандальное увольнение, ставшее достоянием общественности.