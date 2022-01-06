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Четверг, 6 января, 2022
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Увидеть готовые ледяные скульптуры в Рязани можно будет с 7 января

7info

Участники фестиваля ледяных скульптур в Рязани создают работы до 7 января, сообщил ВКонтакте губернатор Николай Любимов.

По словам главы региона, фестиваль «действительно уникальный, в нем участвуют наши знаменитые скульпторы». На Лыбедском бульваре рядом с ГК «Старый город» работают пять команд. В составе — Раиса Лысенина и Сергей Горлов, Василий и Полина Горбуновы, Николай и Татьяна Торховы, Николай Маныкин и Юрий Назаркин, призеры международных фестивалей братья Владимир и Юрий Мистрюковы.

Сейчас скульптуры создаются, увидеть готовые можно с 7 января.

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Любимов пригласил рязанцев прийти полюбоваться на работы мастеров. Горожане могут выбрать скульптуру, которая получит приз зрительских симпатий.

  • Увидеть готовые ледяные скульптуры в Рязани можно будет с 7 января
  • Увидеть готовые ледяные скульптуры в Рязани можно будет с 7 января
  • Увидеть готовые ледяные скульптуры в Рязани можно будет с 7 января
  • Увидеть готовые ледяные скульптуры в Рязани можно будет с 7 января
  • Увидеть готовые ледяные скульптуры в Рязани можно будет с 7 января
  • Увидеть готовые ледяные скульптуры в Рязани можно будет с 7 января
  • Увидеть готовые ледяные скульптуры в Рязани можно будет с 7 января
  • Увидеть готовые ледяные скульптуры в Рязани можно будет с 7 января
  • Увидеть готовые ледяные скульптуры в Рязани можно будет с 7 января

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