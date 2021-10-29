Утверждён новый план застройки «Метропарка» в Рязани

28 октября измененный план застройки территории «Метропарк» на Московском шоссе был утвержден администрацией города Рязани. Об одобрении плана сообщила пресс-служба «Северной Компании». Копия постановления об изменении проекта планировки и межевания территории в районе Московского шоссе есть в распоряжении редакции.

— Мы слушаем вас. Обновленный проект развития территории «Метропарк», учитывающий пожелания рязанцев, утвержден. Проект, включающий комплексное развитие территории, возведение социальных объектов и транспортной инфраструктуры, станет основой строительства самого масштабного и самого зеленого нового района Рязани, — говорится в пресс-релизе.

Ранее застройщик изменил проект, скорректировав расположение одной из многоэтажек, вызвавшей недовольство жителей ЖК «Метропарк». На месте новостройки будет проведено озеленение территории, оборудован паркинг.

ЖК «Метропарк» от «Северной Компании» — строящийся район на Московском шоссе на берегу Трубежа. Первый дом ЖК частично сдан и заселен, ведется строительство второго дома.

Застройщик уже благоустроил часть территории ЖК, готова первая очередь будущей набережной. В следующем году в районе «Метропарка» начнется строительство новой дороги, улицы Перспективная № 3, которая будет проложена параллельно улице Мервинской, будет организовано движение общественного к домам «Метропарка», ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» и новому футбольному манежу.