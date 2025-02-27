Утверждён список кандидатов на должность ректора РГУ

26 февраля в Рязанском госуниверситете прошло заседание учёного совета, на котором утвердили список кандидатов на должность ректора РГУ имени С.А. Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В утверждённом списке значатся следующие кандидаты:

Дмитрий Боков, исполняющий обязанности ректора;

Сергей Жеглов, заведующий кафедрой химии Института естественных наук;

Павел Левин, декан факультета физической культуры и спорта.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы стипендиального обеспечения, расширения состава попечительского совета. Также был принят ряд локальных нормативных правовых актов.