Утверждён список кандидатов на должность ректора РГУ

26 февраля в Рязанском госуниверситете прошло заседание учёного совета, на котором утвердили список кандидатов на должность ректора РГУ имени С.А. Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
В утверждённом списке значатся следующие кандидаты:
- Дмитрий Боков, исполняющий обязанности ректора;
- Сергей Жеглов, заведующий кафедрой химии Института естественных наук;
- Павел Левин, декан факультета физической культуры и спорта.
Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы стипендиального обеспечения, расширения состава попечительского совета. Также был принят ряд локальных нормативных правовых актов.