Утверждён порядок выплаты компенсаций за смену вывесок в Рязани

Утвержден и опубликован Порядок предоставления в 2023 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на изготовление и установку информационных вывесок в связи с принятием дизайн-кода, который был утвержден ранее постановлением администрации г. Рязани от 8 ноября 2022 года № 9157. Об этом написал на своей станице ВКонтакте бизнес-омбудсмен Михаил Пронин.

Субсидии будут предоставляться в целях возмещения части фактически понесенных в период с 1 января 2023 года по 1 ноября 2023 года затрат предпринимателей на изготовление и установку информационных вывесок, которые должны быть подтверждены документально.

Размер субсидии на 1 единицу информационной вывески составляет 90% от фактического объема понесенных затрат, связанных с изготовлением и установкой 1 единицы информационной вывески, но не более 100 000 рублей.

Документы на субсидии принимаются с сегодняшнего дня до 10 ноября текущего года.