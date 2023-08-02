Среда, 2 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Утверждён порядок выплаты компенсаций за смену вывесок в Рязани

7info

Утвержден и опубликован Порядок предоставления в 2023 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на изготовление и установку информационных вывесок в связи с принятием дизайн-кода, который был утвержден ранее постановлением администрации г. Рязани от 8 ноября 2022 года № 9157. Об этом написал на своей станице ВКонтакте бизнес-омбудсмен Михаил Пронин.

Субсидии будут предоставляться в целях возмещения части фактически понесенных в период с 1 января 2023 года по 1 ноября 2023 года затрат предпринимателей на изготовление и установку информационных вывесок, которые должны быть подтверждены документально.

Размер субсидии на 1 единицу информационной вывески составляет 90% от фактического объема понесенных затрат, связанных с изготовлением и установкой 1 единицы информационной вывески, но не более 100 000 рублей.

Документы на субсидии принимаются с сегодняшнего дня до 10 ноября текущего года.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Сильная жара ожидается в Рязанской области 3–7 августа

По прогнозам синоптиков, 3–7 августа в регионе ожидается жара, температура поднимется до +30…+34°С.

Рязанский десантник сыграл свадьбу в День ВДВ

2 августа у Алексея не только празднование дня ВДВ, но и заключение брака с Аурикой.

Момент наезда на собаку на Касимовском шоссе попал на видео

Видео инцидента опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В аномальной зоне помолятся Перуну для победы России в спецоперации

Также гостей, приехавших в Молебки 5 и 6 августа, ждут ярмарка, мастер-классы по шаманизму, бытовой магии.

Миронов назвал очередные «страшилки» Киева проявлением слабости бандеровского режима

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России

Специалист по природным катастрофам раскрыл, где в России появятся смерчи

Рязанская область находится в зоне риска. Также учёный считает, что смерчи могут возникнуть в Москве, Санкт-Петербурге.

В центре Рязани состоялся праздник в честь Дня ВДВ

В среду, 2 августа, в центре Рязани на площади Ленина состоялся масштабный праздник в честь 93-й годовщины образования воздушно-десантных войск.

В Рязани «озверевшие собаки» повредили автомобиль

Животные могли пытаться достать спрятавшегося в районе колеса кота.

По делу о хищениях в рязанской Академии ФСИН задержан экс-руководитель Александр Крымов

Во вторник, 1 августа, судья Басманного районного суда Москвы Н. Дударь отправил Крымова под домашний арест до 1 октября.

Экс-глава администрации Елатьмы собирается в депутаты

Среди своих плюсов Данилов назвал сформированную команду единомышленников, поддержку горожан и градообразующего предприятия.

Рязанская области в числе лидеров нацпроекта «Производительность труда»

При составлении рейтинга учитывалось, сколько предприятий повысили производительность, как широко используются меры господдержки нацпроекта

СРЗП требует ограничить тарифы естественных монополий

Для борьбы с бедностью и снижения потребительских цен необходимо государственное регулирование тарифов естественных монополий, убежден руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.Он отметил, что в последние дни весенней сессии думское большинство «Единой России» отклонило законопроект СРЗП об ограничении роста тарифов. «Мы предлагали определять уровень тарифов...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации