Утром в Рязани на уборку дорог выехали колонны спецтехники

Рано утром пятницы, 21 января, на улицы Рязани для уборки от снега выехали 20 комбинированных дорожных машин. Подробности сообщила пресс-служба горадминистрации.

Спецтехника будет работать во всех районах города. Кроме уборки машины проведут противогололедную обработку дорог.

Мэрия сообщила, что ночью уборка города проводилась по плану. Комбинированные дорожные машины работали на улицах, по которым проходят маршруты общественного транспорта, убирались разворотные круги.

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Ночью из города вывезли свыше 4,5 тысяч кубометров снега.