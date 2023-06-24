Утром 24 июня над Рязанью заметили истребители

Турист из России рассказал РИА Новости о конфликте с отдыхающим из Польши на отдыхе в Египте. По его словам, на обеде в ресторане отеля в Сафаге за его семьей расположился поляк. Вскоре он заявил, что сын россиянина его толкнул. Глава семейства подчеркнул, что мальчик этого не делал, что...