Утонувший автомобиль вытащили из Оки рязанские спасатели

В прошлом сезоне спасатели РязГМУ «Salus» извлекли утонувший автомобиль из реки Оки. Об этом сообщает группа отряда ВКонтакте.
Спасатели окопали автомобиль под водой, зацепили за него стропы и при помощи судна кран-баржи извлекли его на сушу. Работы проводились на сильном течении, что осложняло задачу.
Автомобиль передали для проведения экспертиз.
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