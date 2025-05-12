Утонувший автомобиль вытащили из Оки рязанские спасатели

В прошлом сезоне спасатели РязГМУ «Salus» извлекли утонувший автомобиль из реки Оки. Об этом сообщает группа отряда ВКонтакте.

Спасатели окопали автомобиль под водой, зацепили за него стропы и при помощи судна кран-баржи извлекли его на сушу. Работы проводились на сильном течении, что осложняло задачу.

Автомобиль передали для проведения экспертиз.