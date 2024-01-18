Четверг, 18 января, 2024
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Во время атаки ВСУ на Белгородскую область ранена женщина

7info
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале уточнённую информацию по утреннему обстрелу ВСУ Белгорода и Белгородского района.

«После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

По повреждениям. В селе Мясоедово различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: в одном доме выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения.

Аварийные и оперативные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжается. Информация по разрушениям уточняется».

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