Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале уточнённую информацию по утреннему обстрелу ВСУ Белгорода и Белгородского района.
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«После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
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По повреждениям. В селе Мясоедово различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: в одном доме выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения.
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Аварийные и оперативные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжается. Информация по разрушениям уточняется».
Во время атаки ВСУ на Белгородскую область ранена женщина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале уточнённую информацию по утреннему обстрелу ВСУ Белгорода и Белгородского района.