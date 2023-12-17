Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил уточненную информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района.
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Количество поврежденных домов увеличилось до трех: из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка. В светлое время обход села будет продолжен.
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В результате прилетов снарядов повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Теребрено и Староселье. Восстановительные работы будут проводиться по разрешению Министерства обороны.
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Газовые службы завершили работы по ликвидации последствий.
Появилась уточненная информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил уточненную информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района.