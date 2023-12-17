Воскресенье, 17 декабря, 2023
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Появилась уточненная информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил уточненную информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района.

Количество поврежденных домов увеличилось до трех: из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка. В светлое время обход села будет продолжен.

В результате прилетов снарядов повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Теребрено и Староселье. Восстановительные работы будут проводиться по разрешению Министерства обороны.

Газовые службы завершили работы по ликвидации последствий.

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