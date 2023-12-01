Устроивший в Рязани фотосессию на «Жигулях» на фоне полиции водитель оказался несовершеннолетним

Устроивший фотосессию на разбитых «Жигулях» в Рязани 30 ноября водитель оказался несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Сообщается, что в 21.55 наряд ППС на перекрёстке улицы Новой и Касимовского шоссе услышал по рации о том, что экипаж ДПС Госавтоинспекции поблизости начал преследование автомобиля ВАЗ-2115. Водитель «пятнадцатой» не отреагировал на требование остановиться.

Сотрудники полиции присоединились к преследованию нарушителя, и вскоре автомобиль ВАЗ-2115 был остановлен. Выяснилось, что за рулём «Жигулей» находился 17-летний рязанец, соответственно. Также был выявлен ряд нарушений, связанный с оформлением автомобиля. По предварительной информации, нарушитель недавно приобрел автомобиль у случайного знакомого.

На нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях. Он будет привлечен к установленной законом ответственности.