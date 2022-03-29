Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска 19-летняя девушка объяснила свои мотивы ненавистью к мужчинам

Открывшая стрельбу в детском саду Красноярска и убившая своего отца 19-летняя девушка объяснила мотивы своих действий ненавистью к мужскому полу, сообщает ТАСС.

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По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемая ненавидела «своего отца и мальчиков».

«[Девушка] пришла в садик, чтобы убить мальчиков», — заявил собеседник агентства.

По факту убийства и покушения на убийство малолетних следственный комитет Красноярска возбудил уголовные дела.

Инцидент в детсаду случился днём 28 марта. Девушка пришла в здание с ружьём. До приезда правоохранителей её удерживали работки учреждения.