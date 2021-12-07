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Вторник, 7 декабря, 2021
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Устранять последствия снегопада на улицах Рязани выехала 21 машина

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

Утром 7 декабря устранять последствия снегопада на улицах Рязани выехала 21 машина, вышли 88 сотрудников. В уборке пешеходных зон также задействованы 8 тракторов-щеток, 2 единицы техники для посыпки, сообщает пресс-служба мэрии. 

«Работа по расчистке производится организованными колоннами во всех районах города и продолжится до конца дня, затем на дежурство выйдет ночная смена ДБГ», — говорится в сообщении горадминистрации. 

Убирать снег коммунальщики продолжают и во дворах – чистят дорожки и обрабатывают их пескосоляной смесью.

В мэрии пояснили, что при возникновении претензий к уборке придомовых территорий следует обращаться в собственные управляющие организации и по телефону диспетчерской службы управления ЖКХ: (4912) 44-79-15. 

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