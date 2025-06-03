Установлены участники драки в рязанском троллейбусе

Сотрудники полиции Рязани установили личности всех участников конфликта, произошедшего 31 мая в троллейбусе пятого маршрута.

Инцидент случился на улице Гагарина. По информации регионального УМВД, в потасовке участвовали четверо человек: 52-летний мужчина, 46-летняя женщина, а также мужчина и женщина 1992 года рождения.

Все они получили телесные повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району. Участники были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Обстоятельства конфликта уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.