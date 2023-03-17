Пятница, 17 марта, 2023
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Установлены личности погибших на пожаре в Соколовке рязанцев

На главнуюНовости Рязани

Следователи установили личности погибших на пожаре в посёлке Соколовка рязанцев. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Погибшие – мужчина 1935 года рождения и его жена 1941 года рождения. Железнодорожным межрайонным следственным отделом по факту трагедии проводится доследственная проверка.

Напомним, утром 17 марта на улице Железнодорожной в посёлке Соколовка загорелся частный жилой дом. После тушения огня пожарные обнаружили на пепелище два трупа.

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