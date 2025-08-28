Сегодня, 28 августа, православные христиане отмечают один из самых важных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Этот день знаменует окончание земного пути Девы Марии и её вознесение на небеса. Празднику предшествовал строгий Успенский пост, и в народе к этому дню всегда относились с особым почтением.
Наши предки связывали с Успением множество традиций и запретов, а по приметам предсказывали, какой будет погода и что ждать в ближайшем будущем.
Что нужно и что нельзя делать на Успение
В этот день верующие стараются обязательно посетить службу в храме, чтобы помолиться за здоровье и очищение душ своих близких. Если пойти в церковь не получается, прочитать молитву можно и дома.
Успение — это также время радости, ведь с этого дня заканчивался пост, а вместе с ним и полевые работы. Крестьяне устраивали большие застолья с угощениями из нового урожая: овощей, свежего хлеба, грибов и ягод.
Есть у этого праздника и важное правило: нужно обязательно помочь нуждающимся. Богородица была милосердной, и её милосердие, по поверьям, должно распространяться на всех.
Этот период считался особенно удачным для сватовства. Считалось, что за тех, кто обручится в сентябре или октябре, с небес будет присматривать сама Богородица.
А вот работать на Успение много не стоит. Лучше провести этот день в кругу близких. Также наши предки верили, что нельзя топтать росу на траве, так как это слёзы земли, скорбящей по ушедшей Деве Марии.
Кроме того, в этот день категорически нельзя выяснять отношения и ссориться — лучше отложить все конфликты на потом.
Приметы на погоду и будущее
На Успение наши предки внимательно следили за природой, чтобы предсказать, какой будет осень и зима.
- Если в небе появилась радуга — осень будет тёплой и длинной.
- Если на Успение стоит тёплая погода — бабье лето будет коротким.
- Если в воздухе витает много паутины — ждите снежную зиму.
- Гром и молнии сулят скорое похолодание.
- Если чувствуется сильный запах цветов — это к затяжным дождям.
Икона Успение Богородицы 17 века есть в экспозиции «Древнерусское искусство» Рязанского художественного музея.
«Сегодня Церковь празднует наиболее почитаемый на Руси Богородичный праздник. Успение — это Богородичная Пасха, торжество, которому многие величественные русские соборы. В том числе, престольным он является и для кафедрального собора Кремля в Рязани», — говорится в сообщении Рязанской епархии.