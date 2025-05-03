Усиление ветра ожидается в Рязани, объявлено метеопредупреждение

Во второй половине субботы, 3 мая, в Рязанской области местами ожидается усиление ветра. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным синоптиков, скорость юго-западного ветра порывами будет достигать 13–18 метров в секунду. Потенциально опасная погода сохранится до конца суток.

Об усилении ветра сообщила и пресс-служба «Рязаньэнерго». Энергетики готовятся к непогоде.

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«К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 40 бригад „Рязаньэнерго“: 145 энергетиков, 105 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.