Ушла из жизни заслуженная артистка России Маргарита Шумилова

В субботу, 25 декабря, в возрасте 80 лет скончалась заслуженная артистка России Маргарита Павловна Шумилова. Об этом сообщила официальная группа Рязанского театра драмы ВКонтакте.

В театре Шумилова работала с 1975 года. За это время она успела сыграть множество больших и малых ролей на сцене в Рязани. Среди них — Мария в спектакле «Деньги для Марии», Искра в спектакле «Гнездо глухаря», Наташа в спектакле «Наедине со всеми» и многие другие.

Коллеги отзываются о Маргарите Павловне не только как о прекрасной актрисе, но и порядочном человеке. Неслучайно несколько лет она возглавляла театральный профсоюзный комитет.

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РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.