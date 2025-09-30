Ушёл из жизни Заслуженный работник физической культуры и спорта Александр Крепышев

На 90-м году ушел их жизни Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации Александр Михайлович Крепышев.

Вся трудовая деятельность Александра Михайловича была связана с физической культурой и спортом: 32 года он являлся руководителем кафедры физического воспитания Рязанского государственного радиотехнического университета.

За время работы А.М. Крепышев подготовил 25 мастеров спорта России по лыжным гонкам, плаванию и полиатлону, 30 кандидатов в мастера спорта, 10 судей всероссийской категории по полиатлону, лыжным гонкам и плаванию; провел 10 судейских семинаров. В 2008 году принимал активное участие в издании международных правил.

На протяжении нескольких десятков лет он активно занимался спортом, являлся мастером спорта СССР по лыжным гонкам, чемпионом Российской Федерации по полиатлону, судьей международной категории по полиатлону, два года был старшим тренером сборной команды России по полиатлону, являлся членом Президиума ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона».

За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Рязанской области Крепышев А.М. был награждён Почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», медалями «Ветеран труда», «70 лет Вооруженных сил СССР», «80 лет Госкомспорту России», «70 лет Рязанской области», Почетным знаком «Почетный работник физической культуры, спорта и туризма Рязанской области».

Александр Михайлович активно участвовал в общественной и спортивной жизни Рязанской области, пропагандировал Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», принимал участие в судействе всероссийских и международных соревнований по полиатлону.

В 2013 году был факелоносцем Эстафеты Олимпийского огня в Рязанской области.

РИА 7info выражает соболезнования родным и близким Александр Михайловича.