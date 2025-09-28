Ушёл из жизни тренер-преподаватель Василий Коновалов

26 сентября ушел из жизни тренер-преподаватель Василий Коновалов. Об этом сообщает администрация Касимовского округа.

Василий Коновалов родился 4 февраля 1965 года, и на момент смерти ему было 60 лет.

Всю свою жизнь он посвятил воспитанию юных спортсменов, являя собой пример преданности своему делу и искренней любви к спорту. Под его руководством воспитанники касимовской спортивной школы «Елатьма» добивались высоких результатов, часто становясь победителями и призёрами областных соревнований по хоккею с шайбой («Золотая шайба») и футболу («Кожаный мяч»).

Благодаря своей энергии, профессионализму и глубокому пониманию тренерской работы, Василий Коновалов стал настоящим наставником для многих ребят, прививая им любовь к физической активности и спортивному образу жизни.

«Мы навсегда сохраним светлую память о замечательном наставнике, благодаря которому многие наши спортсмены нашли своё призвание и стали успешными людьми», — говорится в сообщении.