Ушёл из жизни профессор РязГМУ Василий Дармограй

21 февраля после болезни скончались доктор фармацевтических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии естествознания, заслуженный работник высшей школы Дармограй Василий Николаевич и его супруга Дармограй Алла Никитична. Об этом сообщила газета «Рязанские ведомости».

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В Рязанском медицинском университете Дармограй заведовал кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники.

Награжден медалью «Ветеран труда» (1992 г.), почетной грамотой Минздрава РФ (2000 г.), присвоено Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2005 г.),

Почетная грамота Рязанской городской Думы (2013 год), Знак «В память 80-летия Рязанской области» (2017 год).

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Похоронили учёного и его жену 23 февраля.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.