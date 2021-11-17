Ушёл из жизни Почётный гражданин Ряжска, краевед Владимир Мазалов

Скончался член Союза журналистов России, Почётный гражданин Ряжска, Почетный краевед Ряжского района Владимир Мазалов. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Насонов.

С 1974 года Владимир Николаевич начал работать фотографом в местной районной газете. Активно изучал историю района, писал краеведческие статью, участвовал в качестве автора в создании Ряжской энциклопедии.

По словам Насонова, жизнь Ряжского района трудно представить без снимков и статей Владимира Мазалова.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

Владимир Мазалов

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]