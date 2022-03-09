Ушёл из жизни Почетный гражданин Рязанской области Сергей Бакулин

Во вторник, 8 марта, в возрасте 87 лет скончался Герой Социалистического Труда; Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР; Почетный гражданин Рязанской области; Почетный гражданин Сараевского района Сергей Бакулин. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

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Сергей Васильевич более 40 лет возглавлял колхоз имени Коминтерна, который сейчас называется «АОЗТ «Кривское АО». Хозяйство считается одним из передовых не только в Рязанской области, но и за пределами региона.

За свою работу Бакулин получил два ордена Ленина, орден Октябрьской революции, другие многочисленные награды и поощрения.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.