Ушёл из жизни Почетный гражданин Рязанской области Сергей Бакулин

Во вторник, 8 марта, в возрасте 87 лет скончался Герой Социалистического Труда; Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР; Почетный гражданин Рязанской области; Почетный гражданин Сараевского района Сергей Бакулин. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».
Сергей Васильевич более 40 лет возглавлял колхоз имени Коминтерна, который сейчас называется «АОЗТ «Кривское АО». Хозяйство считается одним из передовых не только в Рязанской области, но и за пределами региона.
За свою работу Бакулин получил два ордена Ленина, орден Октябрьской революции, другие многочисленные награды и поощрения.
РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.