3 ноября стало известно о смерти Ильдара Хайруллина — музыканта, стоявшего у истоков Стерлитамакского рок-клуба. Об этом сообщается на странице клуба ВКонтакте.

Ильдар был одним из основателей группы «Стерлитяне», положившей начало рок-клубу, который стал знаковым для города. Проститься с ним можно будет 4 ноября в доме прощания на ул. Карла Маркса, в 12:00.

Ильдар Хайруллин оставил след не только в памяти жителей Стерлитамака, но и в отечественной музыке. Его песни исполняли звёзды эстрады, такие как Александр Кальянов на «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой, Евгений Осин и другие известные певцы. Хайруллин стал символом целого поколения, объединяя людей, которые жили музыкой в непростые времена.

Сейчас его творчество продолжает жить. Молодёжь, иногда вспоминая творчество Хайруллина, исполняет его песни. Возможно, в этом и есть главный показатель успеха музыканта — его творчество находит отклик в сердцах новых поколений.