Суббота, 2 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Ущерб от подрыва на железной дороге в Рязани превысил 30 миллионов рублей

7info
Фото: t.me/moscowcourts
spot_img

Ущерб от подрыва полотна железной дороги в Рязани, в результате которого сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, превысил 30 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции.

По подозрению в совершении теракта задержан житель Рязани Руслан Касемович Сидики. Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса: ч. 2 ст. 205 (теракт, совершённый группой лиц), ч. 3 ст. 221.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).

В субботу, 2 декабря, Дорогомиловский районный суд столицы по ходатайству следствия арестовал Сидики до 30 января 2024 года.

Сидики грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержанный за теракт на железной дороге работал в Рязани в ТЦ «Европа»

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах