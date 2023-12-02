Ущерб от подрыва на железной дороге в Рязани превысил 30 миллионов рублей

Ущерб от подрыва полотна железной дороги в Рязани, в результате которого сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, превысил 30 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции.

По подозрению в совершении теракта задержан житель Рязани Руслан Касемович Сидики. Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса: ч. 2 ст. 205 (теракт, совершённый группой лиц), ч. 3 ст. 221.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).

В субботу, 2 декабря, Дорогомиловский районный суд столицы по ходатайству следствия арестовал Сидики до 30 января 2024 года.

Сидики грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержанный за теракт на железной дороге работал в Рязани в ТЦ «Европа»