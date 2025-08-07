Четверг, 7 августа, 2025
Ушел из жизни Валерий Евгеньевич Изряднов

Алексей Самохин
Валерий Евгеньевич Изряднов

На 78-м году жизни скончался Валерий Евгеньевич Изряднов – человек, чье имя неразрывно связано с развитием нашего региона.

Валерий Евгеньевич родился в июле 1948 года и прожил насыщенную, деятельную жизнь. Он по праву являлся знаковой фигурой для Рязани и области на протяжении многих десятилетий.

Его профессиональный путь отражал эпоху: в советские годы Валерий Евгеньевич занимал ответственную должность секретаря Московского райкома КПСС. Однако его энергия и стремление к прогрессу ярче всего проявились в период становления новой России. Валерий Изряднов стал одним из подлинных пионеров сотовой связи в Рязани. Именно он стоял у истоков создания и долгие годы успешно возглавлял рязанский филиал компании МТС.

Во многом благодаря его неиссякаемой энергии, удивительной работоспособности, дальновидности и организаторскому таланту мобильная связь и интернет получили в Рязанской области мощный импульс к развитию. Его вклад в технологический прогресс региона трудно переоценить.

Но Валерий Евгеньевич запомнится землякам не только как талантливый руководитель и новатор. Он был разносторонне одаренным и душевным человеком. Многие рязанцы хранят в своих домах его оригинальные живописные работы, а его картины, украшающие общественные пространства, стали частичкой культурной жизни города. Эти полотна – яркое свидетельство его творческой натуры, тонкого восприятия мира и любви к жизни.

Память о Валерии Евгеньевиче Изряднове – талантливом организаторе, жизнелюбивом, добром и мудром человеке – навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег и многих рязанцев, чью жизнь он сделал лучше и современнее своими делами.

Прощание с Валерием Евгеньевичем пройдет в пятницу 8 августа в 09:45 по адресу: ул. Право-Лыбедская, д. 37.

