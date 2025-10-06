Ушедшая на СВО москвичка ростом 195 сантиметров рассказала о службе на передовой

Оператор БПЛА Елена с позывным Ива рассказала о службе на передовой, ее слова привел портал ForPost.

Девушка родом из Москвы, ее рост — 195 сантиметров. Она отправилась на фронт из-за убеждений.

«Дополнительным фактором стали повестки, пришедшие многим ее друзьям и знакомым в ходе частичной мобилизации. Елена не смогла оставаться в стороне», — говорится в публикации.

Она опровергает стереотип, что жители столицы «поголовно зажрались». Ива пояснила, что пошла на передовую не для того, чтобы прятаться, а потом козырять, что она была на спецоперации.

«Мы пошли туда выполнять задание, зная, что там будет жарко», — приводится ее частая фраза.

Женщина добавила, что со спины многие бойцы путают ее с мужчиной. Во время одного из боевых выходов она получила тяжелое ранение, со временем вернулась в строй.