Ушедшая на СВО москвичка ростом 195 сантиметров рассказала о службе на передовой

Оператор БПЛА Елена с позывным Ива рассказала о службе на передовой, ее слова привел портал ForPost.
Девушка родом из Москвы, ее рост — 195 сантиметров. Она отправилась на фронт из-за убеждений.
Она опровергает стереотип, что жители столицы «поголовно зажрались». Ива пояснила, что пошла на передовую не для того, чтобы прятаться, а потом козырять, что она была на спецоперации.
Женщина добавила, что со спины многие бойцы путают ее с мужчиной. Во время одного из боевых выходов она получила тяжелое ранение, со временем вернулась в строй.